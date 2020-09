Chrissy Teigen opgenomen in ziekenhuis na zwangerschapsbloedingen BDB

28 september 2020

17u54

Bron: ANP 0 Celebrities Chrissy Teigen (34) is onlangs opgenomen in het ziekenhuis met zwangerschapsbloedingen. Dat vertelt de echtgenote van John Legend (41) in een filmpje op haar Instagram Stories. Hierdoor moest het model, dat zwanger is van haar derde kindje met de zanger, de voorbije weken verplicht bedrust houden.

"Ik sta alleen op om te plassen en dat is het. Ik neem twee keer per week een bad en ik douche niet", vertelt ze in de video. "Ik bloedde constant. Ik ben ongeveer halverwege mijn zwangerschap en het bloed stroomt al een maand. Het is veel meer dan menstrueren, niet alleen een paar druppeltjes. Dat is namelijk best normaal, maar bij mij was de hoeveelheid echt groot.”

Het 34-jarige model blijkt een zwakke placenta te hebben, maar zegt dat de baby in orde is. "Hij groeit zo snel en hard, sneller dan Luna en Miles (haar twee andere kinderen met Joh, red.). Hij beweegt heel veel en deed dat al veel eerder dan zij deden.”

