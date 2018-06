Chrissy Teigen open over IVF-behandeling: "Ja, ook onze zoon is op die manier verwekt" MVO

27 juni 2018

07u15

Bron: ANP 0 Celebrities Chrissy Teigen heeft, nadat ze een foto van haar 5 weken oude zoontje Miles op Instagram plaatste, gereageerd op een comment van een van haar volgers. "Ik weet dat jullie je dochter Luna via IVF hebben gekregen, is dat ook bij Miles het geval geweest?", luidde de post.

Hoewel het hier om een zeer persoonlijke zaak gaat, liet de vrouw van John Legend toch van zich horen.

"Ik voel me hier niet door aangevallen, mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en een verhaal met een goede afloop kan mensen ook weer hoop geven. Ik ben groot voorstander van openlijk spreken over IVF," aldus Chrissy. Ook zoon Miles is dankzij een IVF-behandeling ontvangen.

De presentatrice heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij en John moeite hadden om in verwachting te raken, ook al werd ze weleens moe van de vele vragen 'wanneer er nou eindelijk eens een kleine zou komen', nadat de twee getrouwd waren. In februari zei Chrissy tegen People Magazine: "Ik heb ervoor gekozen om wederom het IVF-traject in te gaan, na de geboorte van onze dochter Luna. Je wilt toch zoveel mogelijk eitjes en embryo's hebben, omdat ik dit niet de rest van mijn leven wil doen."

hey dudes Een foto die is geplaatst door null (@chrissyteigen) op 26 jun 2018 om 21:46 CEST