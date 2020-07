Chrissy Teigen ontzet om Epstein-insinuaties SDE

15 juli 2020

17u38

Bron: PageSix 0 Celebrities Model Chrissy Teigen (34) is woedend om de geruchten die haar in verband brengen met de overleden zakenman Jeffrey Epstein. Ze ontkent dan ook in alle toonaarden dat ze banden met hem heeft.

Chrissy Teigen verwijderde ruim 60.000 tweets van haar Twitter-profiel nadat er geruchten opdoken dat ze op de passagierslijst van de ‘Lolita Express’ stond, het privévliegtuig dat Jeffrey Epstein gebruikte om naar z'n villa op het eiland Little St. James te reizen. Op dat eiland zouden Epstein en z'n vrienden minderjarige meisjes misbruikt hebben.

Toen een volger opmerkte dat ze “zo'n 28.000 tweets" had verwijderd, reageerde Chrissy kwaad. “Eigenlijk heb ik er 60.000 verwijderd, want ik ben helemaal klaar met dit idiote gezeik”, schreef ze op Twitter. “Ik ben bezorgd om m’n familie. Jullie vinden berichten terug uit 2013 waarin ik over ‘Toddlers and Tiaras’ praat (een realityshow over kinderen die deelnemen aan schoonheidswedstrijden, red.) en jullie denken dat jullie een of andere undercoveragent zijn."

Een volger vroeg zich af waarom Chrissy zo in de verdediging schoot, waarop het model antwoordde: “Hier snap ik echt niks van. Dus omdat ik mezelf verdedig, ben ik schuldig? Ik neem aan dat je begrijpt dat je me hiermee voor pedofiel uitmaakt, toch?”.

Teigens naam is trouwens nooit teruggevonden op de passagierslijst van de ‘Lolita Express’. Tijdens de meeste van de vluchten zou ze bovendien zelf nog een tiener geweest zijn.

