Chrissy Teigen neemt afscheid van borstimplantaten met taart

17 juni 2020

13u11 0 Celebrities Chrissy Teigen (34) nam afgelopen week afscheid van haar borstimplantaten. De vrouw van zanger John Legend (41) deelde dat nieuws al eerder, en legde uit waarom ze de chirurgische ingreep ongedaan wou maken. Nu de operatie achter de rug is, viert ze dat met een cake, tot grote hilariteit van haar volgers.



Teigen legde eerder al uit waarom ze haar borstimplantaten liet weghalen. “Ze zijn jarenlang goed voor me geweest, maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil een jurk in mijn maat dicht kunnen ritsen, op mijn buik kunnen liggen zonder oncomfortabel te zijn. Dat is het!” Na de operatie, gaat ze puur natuur door het leven. “Maak je geen zorgen, ik heb straks nog steeds borsten, die zijn dan alleen van puur vet. Wat een tiet sowieso is. Een stomme, wonderbaarlijke zak vet.”

Na afloop van de operatie deelde Chrissy een foto van het ‘afscheidsfeestje’ voor haar implantaten. Daarvoor sneed ze een taart ‘met rondingen’ aan met een grafsteen: “Rest in peace 2006 - 2020". Ze kreeg het grappige dessert van haar vriendin Meghan Mackenzie, waarmee haar volgers in een deuk lagen van het lachen. Dat is trouwens niet het enige grappige cadeautje dat ze kreeg. Ook haar kinderen, Luna (4) en Miles (2), hadden tekeningen gemaakt toen Chrissy ontwaakte na haar operatie. “Veel plezier met het uithalen van je tieten! Liefs, Luna”, las één van de krabbels. “Bye boobies!”

