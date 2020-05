Chrissy Teigen laat borstimplantaten verwijderen: “Ik wil mijn jurk dicht kunnen ritsen” Suzanne Borgdorff

27 mei 2020

10u43

Bron: AD 0 Celebrities Chrissy Teigen (34) kreeg de wind van voren toen ze dinsdag op Twitter grapjes maakte over de coronatest die ze had ondergaan. De vrouw van zanger John Legend deelde niet veel later dat ze wel degelijk een goede reden had voor de test: die was verplicht omdat ze binnenkort onder het mes gaat.

Op Instagram legde het model daarna uit: “Veel mensen zijn begrijpelijkerwijs nieuwsgierig dus laat ik het maar gewoon zeggen: ik verwijder mijn borstvullingen. Ze zijn jarenlang goed voor me geweest, maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil een jurk in mijn maat dicht kunnen ritsen, op mijn buik kunnen liggen zonder oncomfortabel te zijn. Dat is het!”

De kookboekenschrijfster deelde bij het bericht een gecensureerde naaktfoto, en schreef tenslotte: “Maak je geen zorgen, ik heb straks nog steeds borsten, die zijn dan alleen van puur vet. Wat een tiet sowieso is. Een stomme, wonderbaarlijke zak vet.”

In maart bevestigde Teigen voor het eerst dat ze borstimplantaten heeft. “Ja, ik heb mijn borsten laten doen toen ik ongeveer twintig jaar oud was. Omdat ik badpakkenmodel was. Ik dacht: als ik liggend moet poseren, op mijn rug, dan wil ik dat mijn borsten pront zijn en niet opzij zakken! Maar dan krijg je kinderen en vullen je borsten zich met melk. Daarna zakken ze weer in, dus ik heb pech”, voegde de echtgenote van muzikant John Legend eraan toe. Toch stond Chrissy toen niet meteen te springen om haar implantaten eruit te laten halen. “Ik denk dat je eigenlijk de implantaten elke tien jaar moet vervangen. Maar wanneer je kinderen hebt, denk je na over de risico’s van die operatie. Dan denk ik: ‘Dit is niet hoe ik wil sterven, aan de gevolgen van een borstoperatie.’”

