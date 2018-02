Chrissy Teigen heeft geen inspiratie meer voor babynamen: "Jongens zijn zo moéilijk" MVO

19 februari 2018

10u40 0 Celebrities Chrissy Teigen en John Legend kunnen maar geen naam verzinnen voor hun zoon. In de talkshow van Ellen DeGeneres vertelt het model maandag dat het stel weinig inspiratie heeft als het om babynamen aankomt.

In een zondag vrijgegeven clip van de show maakt Chrissy bekend dat ze uitgerekend is in juni. In november kondigde ze aan dat ze haar tweede kind verwacht met de zanger en eind januari liet ze via social media weten dat John en zij een jongetje verwachten. Ze zijn al ouders van dochter Luna, die in april twee jaar wordt.

Een naam voor het broertje van Luna bezorgt Chrissy en John kopzorgen, vertelt ze aan Ellen. "Jongensnamen zijn zo moeilijk!", aldus het model. Een tweede naam voor haar zoon gaat Chrissy dan ook een brug te ver. "Ik denk niet dat het een tweede naam zal hebben, want we kunnen niet eens de eerste bedenken."