Chrissy Teigen geeft toe dat ze borstimplantaten heeft (maar durft ze niet te laten verwijderen) SDE

05 maart 2020

08u21

Bron: Glamour 0 Celebrities In een openhartig interview met de Amerikaanse editie van het tijdschrift Glamour heeft model Chrissy Teigen (34) toegegeven dat ze borstimplantaten heeft laten plaatsen toen ze twintig was. En hoewel ze die nu het liefst zou laten verwijderen, durft het model dat niet aan vanwege de risico's die een operatie met zich meebrengen.

“Ja, ik heb mijn borsten laten doen toen ik ongeveer twintig jaar oud was", geeft Chrissy Teigen toe. “Omdat ik badpakkenmodel was. Ik dacht: als ik liggend moet poseren, op mijn rug, dan wil ik dat mijn borsten pront zijn en niet opzij zakken! Maar dan krijg je kinderen en vullen je borsten zich met melk. Daarna zakken ze weer in, dus ik heb pech”, voegt de echtgenote van muzikant John Legend eraan toe. Wanneer de journalist wil weten of ze het deed om haar zelfvertrouwen op te krikken, antwoordt Chrissy: “Eerlijk, ik heb gewoon dezelfde cupmaat gehouden. Ik heb ze gewoon wat steviger en ronder laten maken.”

Maar nu heeft Chrissy er genoeg van, geeft ze toe. “Ik wil ze weg. Als ik een ding zou kunnen doen, dan is het een borstlift om de boel weer recht te zetten. Ik denk dat je eigenlijk de implantaten elke tien jaar moet vervangen. Maar wanneer je kinderen hebt, denk je na over de risico’s van die operatie. Dan denk ik: ‘Dit is niet hoe ik wil sterven, aan de gevolgen van een borstoperatie.’”