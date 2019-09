Chrissy Teigen gebruikt kleurrijke termen in Twitteroorlog met Trump kv

09 september 2019

20u12

Bron: CBS, CNN 2 Celebrities De Amerikaanse president Trump heeft een nieuwe Twitteroorlog ontketend. Deze keer met singer-songwriter John Legend en diens vrouw Chrissy Teigen na een televisiespecial van MSNBC over de hervorming van het strafrecht. Legend nam deel aan de opnames die plaatsvonden in de Sing Sing-gevangenis van New York.

Trump was misnoegd omdat er in de uitzending geen melding werd gemaakt van het feit dat hij in december vorig jaar degene was die de ‘First Step Act’ ondertekende. Die wet geeft niet-gewelddadige gevangenen een kans op een verkorte celstraf. In een reeks van vier tweets uitte hij zijn frustratie. “IK HEB DIE WET ONDERTEKEND, niemand anders en Republikeinen verdienen veel lof. Maar nu hij is aangenomen, krijgen mensen die er niets mee te maken hebben lof”, tweette hij. “Mensen zoals de saaie muzikant John Legend en zijn vuilbekkende vrouw Chrissy Teigen, die nu zeggen hoe geweldig het is, maar ik zag hen nergens wanneer we hulp nodig hadden om de wet goedgekeurd te krijgen.”

Legend reageerde al snel. “Beeld je in dat je president bent van een heel land en dat je je zondagavond doorbrengt met het haatkijken van MSNBC in de hoop dat iemand -- EENDER WIE -- je zal prijzen. Melania, prijs deze man alsjeblief. Hij heeft je nodig”, schreef Legend. “Je land heeft je nodig, Melania”, benadrukte hij in een volgende tweet.



Chrissy Teigen liet niet na om zich van haar vuilbekkende kant te laten zien. “Lol, wat een pussy ass bitch. Heeft iedereen getagd behalve mij. Een eer, mijnheer de president”, tweette ze. “Het allerbeste aan deze tweet is dat ik letterlijk niet aan het woord kwam in de special, of vermeld werd. Ik moet gieren van de zinloze vermelding van me, omdat hij niet geen zeur (bitch, red.) kan zijn”, zei ze vervolgens.

lol what a pussy ass bitch. tagged everyone but me. an honor, mister president. christine teigen(@ chrissyteigen) link

the absolute best part of his tweet is I literally didn't speak in the special, nor was I mentioned. I'm cackling at the pointless addition of me because he cannot not be a bitch pic.twitter.com/9ZkV7bh4FA christine teigen(@ chrissyteigen) link

In enkele opvolgtweets bleef Teigen uithalen naar de president met de woorden “pussy ass bitch”, maar ze riep haar volgers wel op om de term niet over te nemen. John Legend deed hetzelfde.

De Washington Post wijst er overigens op dat een andere special, die werd uitgezonden vlak voor de aflevering waarover Trump misnoegd was, beelden toonde waarin hij de First Step Act ondertekende.