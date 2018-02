Chrissy Teigen bang om opnieuw postnatale depressie te krijgen: "Het voelde als afkicken van een drug" MVO

26 februari 2018

06u15 0 Celebrities Tijdens een interview op de Create & Cultivate conferentie in Los Angeles, heeft Chrissy Teigen openlijk gesproken over haar angsten voor een postnatale depressie. De vrouw van John Legend is zwanger van hun tweede kind en heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval ze, net als na de geboorte van dochter Luna, wederom in een depressie belandt.

"Ik was net bevallen van Luna, had een geweldig leven met een fantastische echtgenoot. Toch was ik zelf ongelukkig, maar ik dacht dat dat er gewoon bij hoorde. Die postnatale depressie voelde als afkicken van een drug, zeker na al maanden met mijn IVF behandeling. Ik zou willen dat meer mensen hierover gesproken hadden tegen mij en daarom moedig ik ook iedereen aan anderen in de gaten te houden en checken of alles wel goed gaat. Ik heb nu de perfecte groep mensen om me heen verzameld, die er voor me zijn na de geboorte van onze zoon," aldus Chrissy.

Het model is altijd open geweest over haar depressie. Eerder schreef ze er een stuk over in het tijdschrift Glamour. "Ik was heel kortaf tegen mensen en kwam het huis nooit uit. Als er iemand langskwam, vroeg ik waarom ze nat waren. Omdat ik de gordijnen de hele dag dicht had, had ik geen idee dat het buiten regende."