Chrissy Teigen at placenta op na haar bevalling: "In LA grillen ze dat op de barbecue" TK

14 september 2018

08u16

Bron: ANP 0 Celebrities Chrissy Teigen is altijd erg open geweest over haar persoonlijke leven. Niet alleen over haar man John Legend, hun kinderen en haar werk, maar ook over de postnatale depressie die ze had na de geboorte van haar eerste kind, dochter Luna.

Om te voorkomen dat dat bij de tweede spruit ook weer zou gebeuren, zegt Teigen haar placenta opgegeten te hebben. Dit meldde ze in een interview met CBS Sunday Morning. Interviewster Rita Braver keek daar raar van op, wat Chrissy verbaasde. "Is dat zo gek dan? In Los Angeles is dat heel normaal hoor, daar grillen ze het zelfs op de barbecue. Je mag wel een stukje van mij proeven hoor," grapte het model.

Het eten van de placenta is in de Verenigde Staten geen uitzondering meer. Het zou de ijzer- en hormonenbalans herstellen en zo beschermen tegen postnatale depressies. Het zou ook de borstvoeding stimuleren. Niet alle dokters raden het echter aan: er is geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor deze voordelen, en er is ook weinig bekend over de eventuele nadelen.

Over haar rol als social media influencer zei Chrissy: "Ik denk dat mijn volgers vrienden zijn, dus vind ik dat ze het recht hebben om dingen te weten. Daarom deel ik vrij veel." Over haar gewicht maakt het Sports Illustrated model zich niet langer zorgen. "Ik prefereer gelukkig zijn en lekker kunnen eten boven er goed uitzien in een badpak. Zo lang ik maar wel gezond blijf."