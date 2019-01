Chrisette Michele hoopte dat zingen voor Trump mensen bij elkaar zou brengen, maar het kostte haar bijna haar carrière, relatie én haar leven MVO

21 januari 2019

07u54

R&B zangeres Chrisette Michele (36) leek het helemaal gemaakt te hebben. Ze was al bekend vanaf haar 23ste en mocht zelfs al een Grammy in ontvangst nemen. Het enige dat haar bloeiende carrière in de weg stond, was Donald Trump.

Het was geen alom begeerde job, zingen op het inauguratiebal van de pas verkozen president Donald Trump. Integendeel: het was een tijdje zelfs niet duidelijk of Trump überhaupt wel iemand zou vinden die de muziek op zijn overwinningsfeestje wilde verzorgen.

Moby bedankte alvast, net als Andrea Bocelli, Elton John, Céline Dion en de Britse zangeres Charlotte Church. Zelfs Kanye West, een goede vriend van de president, wilde liever niet gezien worden op dat bewuste podium.

Chrisette Michele was zijn laatste hoop, en tegen het advies van haar manager, fans en echtgenoot in, deed ze het ook. Een zwarte zangeres die meevierde met Trump, het was haast hallucinant, zo klonk het bij haar entourage. Volgens hen wilde Donald haar enkel en alleen omdat het mooi zou staan, nadat hij de zwarte bevolking constant had afgebroken in zijn campagne. Haar goede vriend Questlove, de drummer van The Roots, liet zelfs weten dat híj haar wel die 75.000 dollar zou betalen die ze kreeg voor het optreden, zolang ze maar niet voor Trump ging zingen.

Doodsbedreigingen

Maar Chrisette deed haar eigen ding. Samen met zanger Travis Greene en een gospelkoor zong ze het nummer ‘Intentional’. Naar eigen zeggen dacht ze dat het Amerikanen opnieuw een gevoel van eensgezindheid zou geven. Jammer genoeg voor haar draaide het heel anders uit..

Meteen na het optreden kreeg ze doodsbedreigingen. Bepaalde regisseurs weigerden om haar muziek te gebruiken in films en series, de radio speelde haar muziek niet meer en artiesten wilden niet meer met haar samenwerken. Haar platenmaatschappij, die haar had gewaarschuwd voor dergelijke gevolgen, liet haar vallen. “Ik stond maandenlang in de studio, waar ik een volledig nieuw album had opgenomen. Mijn hart en ziel zaten in die muziek, en toen kreeg ik opeens te horen dat ze die niet meer wilden uitbrengen.”

Chrisette had een serieuze boycot aan haar been. Haar carrière kwam op een laag pitje te staan en ze overwoog zelfs om er volledig de brui aan te geven.

Miskraam

Kort daarna werd ze depressief. In een post op Instagram vertelde ze over haar donkere gedachten en liet ze zelfs vallen dat ze zelfmoord wilde plegen. “Ik lag naakt in bed naast een fles Bacardi en een doosje Xanax. Ik liep hele dagen in mijn pyjama rond. Ik nam wekenlang de telefoon niet op en was bang om naar sociale media te kijken.”

Ze vertelde ook over haar miskraam. “Plots kwam er nog een tegenslag: mijn kind, de baby waar mijn man en ik zo van hielden, verloren we in een miskraam. Een miskraam? Ik? Het was moeilijk om te vatten. Maar net dat moment deed me beseffen dat ik mezelf moest herpakken. Ik had zoveel stress dat mijn lichaam me verraden heeft. Het was dus tijd voor mij om een sterke zwarte vrouw te worden.”

Dankbaar

Vandaag gaat het beter met Michele. Ze opende een yogastudio en richtte een goed doel op dat jonge meisjes moet helpen om een carrière op te bouwen. Én ze is ook weer aan het optreden. “Het zal nooit meer worden zoals vroeger. Ze hebben me veel afgepakt. Maar ik ben dankbaar voor alle mooie jaren die ik heb gehad”, besluit ze. Tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen in november riep ze iedereen op om democratisch te stemmen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.