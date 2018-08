Chris Willemsen verwikkeld in Facebookoorlog: "Dit is gewoon grof!" IDR

29 augustus 2018

12u11 2 Celebrities "Crimi Clowns"-acteur Chris Willemsen (45) vecht dezer dagen een bitse strijd uit op Facebook. Een foto van Willemsen werd door enkele humoristische pagina's gebruikt om een zoektocht naar een zekere Dennis in gang te steken. Bovendien werd er geen toestemming gevraagd om de foto te gebruiken. "Het is al de derde keer dat ik zoiets meemaak", aldus Chris. "Twee pagina's hebben die zogezegde grap offline gehaald, maar de Facebookpagina 'Foute vrienden' blijft volharden in de boosheid."

Chris is dan ook van plan om een advocaat in te schakelen als deze 'meme' niet offline wordt gehaald. "Ik heb, samen met heel wat andere mensen, geprobeerd om deze afbeelding offline te laten halen door ze te rapporteren bij Facebook. Maar daar vinden ze blijkbaar niet dat het in strijd is met hun regels. Onbegrijpelijk."

Chris probeerde 'Foute vrienden' te contacteren, maar dat is hem nog niet gelukt. Ook z'n - meermaals herhaalde - vraag om deze afbeelding offline te halen, werd genegeerd. "En daar komt ook nog eens bij dat deze foto gebruikt is zonder toestemming. Ik vind dit gewoon grof. En ja, ik zie ook wel dat ik slecht op die foto sta. Het lijkt wel alsof ik gedronken heb of gedrogeerd ben. Wat - voor alle duidelijkheid - niet het geval was. Ik was iets aan het uitleggen en die foto is net op een slecht moment gemaakt. Ok, er is nergens een onmiddellijke link naar mij, maar er zijn genoeg mensen die weten dat ik de persoon op die foto ben. En ik ben ook niet ongevoelig hé... Ik heb sommige van die commentaren gelezen. En dan zeggen mensen 'Oh, ik heb niet zo'n lelijk hoofd' of 'Ik zie er toch beter uit'... Dat is op zich misschien wel onschuldig, maar als je dat dan allemaal leest... Ik weet wel dat ik mij dat niet mag aantrekken, maar plezant is anders. Laat het duidelijk zijn: ik kan best tegen een grapje, maar dit is toch niet om te lachen?"