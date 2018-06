Chris Van Tongelen viert zijn verjaardag: "Ik ben trots dat ik al 50 jaar geen vijanden heb" Chris Van Tongelen viert 'tram 5' in het buitenland HL

04 juni 2018

08u31 0 Celebrities Vandaag stapt Chris Van Tongelen op tram 5. Tijd voor een feestje? Niet voor de Romeo, musicalmaker en papa van drie. De tv-acteur gaat zelfs niet kijken naar zijn terugkeer in 'Familie'. "Ik stap 's ochtends op het vliegtuig - weg van alles en iedereen."

"Toen ik 40 werd, dacht ik geen seconde na over mijn leeftijd", zegt Chris. "Maar 50, dat is toch iets anders. Meer dan halfweg. Nee, ik heb geen groot feest gepland. Zaterdag heb ik opgetreden met De Romeo's. Vlak ervoor gingen we samen iets eten en dat volstaat. Vandaag stap ik 's morgens op het vliegtuig naar het buitenland. Een traditie die ik mezelf al 20 jaar cadeau doe op mijn verjaardag."

"Mijn ideale verjaardag is heel simpel: niks moet, alles kan. Enkel mijn hotel voor de eerste nacht is geboekt. Voor de rest zie ik wel waar ik beland. Mijn verjaardag valt trouwens toevallig samen met mijn terugkeer in 'Familie'. Mijn tv-dochter Hanne ligt in het ziekenhuis en daar moet ik bij zijn, hé? Ik keer altijd graag terug naar 'Familie'. Als ze me vragen, sta ik paraat."

