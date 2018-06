Chris Van Tongelen viert zijn verjaardag: "Ik ben trots dat ik al 50 jaar geen vijanden heb" HL

04 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Vandaag stapt Chris Van Tongelen op tram 5. Tijd voor een feestje? Niet voor de Romeo, musicalmaker en papa van drie. De tv-acteur gaat zelfs niet kijken naar zijn terugkeer in 'Familie'. "Ik stap 's ochtends op het vliegtuig - weg van alles en iedereen."

"Toen ik 40 werd, dacht ik geen seconde na over mijn leeftijd", zegt Chris. "Maar 50, dat is toch iets anders. Meer dan halfweg. Nee, ik heb geen groot feest gepland. Zaterdag heb ik opgetreed met De Romeo's. Vlak ervoor gingen we samen iets eten en dat volstaat. Vandaag stap ik 's morgens op het vliegtuig naar het buitenland. Een traditie die ik mezelf al 20 jaar cadeau doe op mijn verjaardag."

"Mijn ideale verjaardag is heel simpel: niks moet, alles kan. Enkel mijn hotel voor de eerste nacht is geboekt. Voor de rest zie ik wel waar ik beland. Mijn verjaardag valt trouwens toevallig samen met mijn terugkeer in 'Familie'. Mijn tv-dochter Hanne ligt in het ziekenhuis en daar moet ik bij zijn, hé? Ik keer altijd graag terug naar 'Familie'. Als ze me vragen, sta ik paraat."

Jong volk

Chris voelt zich geen vijftiger. "Dat komt omdat ik veel met jong volk optrek. Ik maak nu musicals en dat doe ik vooral met twintigers. Bovendien zeg ik nooit dat ik ergens moet gaan 'optreden' of 'filmen'. Ik ga altijd 'spelen'. Door vaak op een podium of voor een camera te staan, verzorg ik me ook beter dan de meeste van mijn leeftijdgenoten. Ik smeer geen zalfjes, maar leef wel gezond. Als de weegschaal zegt dat ik 4 kilo moet vermageren, dan maak ik daar werk van. Ik wil geen dikke papzak worden. Dat kan ik niet maken als 'Romeo', hé? (lacht)"

"Ik weet dat het een ontzettend cliché is, maar het grootste geluk dat mij de voorbije 50 jaar is overkomen, is zonder twijfel het vaderschap. Mijn kinderen Laura (23), Toon (19) en Lila-Jane (12) overheersen alles. Ik beleef elke dag meer plezier aan hen. Als ik zie hoe zij hun eigen weg vinden, dan maakt dat mij blij. Na mijn scheiding ben ik verhuisd en sindsdien woon ik veel dichter bij hen. Mijn kinderen zeggen me: 'We hebben onze papa terug'. Dat doet me zweven. Ik besef dat ik er in het verleden niet altijd voldoende was. Ik heb een stuk van hun leven gemist, omdat ik soms iets te veel aan mezelf dacht. Ik probeer dat nu goed te maken. Dat ze me helemaal in hun armen sluiten, daar put ik ongelooflijk veel geluk uit. Mijn kinderen hebben ongetwijfeld een gemis gevoeld, maar dat hebben ze me nooit verweten. Ik probeer nu een tandje bij te steken. Niet met centen of grote cadeaus, maar gewoon door er te zijn."

Foute keuze

Chris blikt tevreden terug op het parcours dat hij heeft afgelegd. "Op mijn twintigste verlangde ik naar alles wat ik nu heb. Ik acteer, zing, organiseer, ik heb vrienden, mijn eigen stek. Ik vraag me vaak af hoe ik daarin geslaagd ben. Ik heb weinig spijt. Mijn twee scheidingen waren ongetwijfeld mijn grootste fiasco's. Maar ze hebben mij ook sterker gemaakt."

"Ik ben ook trots dat ik al 50 jaar geen vijanden heb. Zelfs met mijn exen kom ik nog goed overeen. Bij Hilde ga ik regelmatig langs en met Brigitte werk ik nog fantastisch samen."

"Het enige waar ik wel een beetje spijt van heb, is een verkeerde professionele keuze. Ik kon ooit in de Vlaamse musicalversie van 'Les Misérables' meespelen, maar koos er toch voor om zes maanden in Duitsland aan de slag te blijven. Daar verdiende ik meer en zo kon ik mijn huis makkelijker afbetalen. Vandaag zou ik dat niet meer doen en meer luisteren naar mijn hart."

"Mijn levensles is dan ook heel eenvoudig: geniet van elk moment. Als vandaag de zon schijnt, dan probeer ik een dag vrij te nemen om in mijn tuin te zitten. Dat lijkt klein geluk, maar voor mij is dat voldoende."

