Chris Rock uit elkaar met vriendin LOV

09 maart 2020

07u15

Bron: ANP 0 Celebrities Chris Rock (55) en actrice Megalyn Echikunwoke (36) zijn in alle stilte uit elkaar gegaan. Volgens de New York Post vond de breuk al een paar maanden geleden plaats.

De twee hadden de afgelopen vier jaar een relatie. Volgens de krant liep het stuk omdat de comedian zich niet wilde settelen. Hij ging voor iets met Megalyn na een pijnlijke scheiding. Na een huwelijk van achttien jaar met de moeder van zijn twee tienerdochters, gaf hij toe haar te hebben bedrogen met drie andere vrouwen. “Ik was een klootzak”, zei hij daar later over.

Chris heeft in interviews en comedyshows zijn mislukte huwelijk en de bittere voogdijstrijd die daarop volgde vaker besproken. In een van zijn shows grapte hij zelfs: “Of ik ooit nog een keer ga trouwen? Nog niet als het aids zou genezen.”