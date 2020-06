Chris Pratt maakte zich in het begin zorgen om Katherine Schwarzenegger: “Die lach!” SDE

26 juni 2020

17u02

Bron: People 0 Celebrities Chris Pratt (41) is ondertussen al zo'n jaartje getrouwd met Katherine Schwarzenegger (30), maar het had niet veel gescheeld of ze waren nooit een relatie begonnen. Daar zat haar lach voor iets tussen, verklapt de ‘Jurassic Park’-acteur aan collega-acteur Rob Lowe (56).

In de podcast van Rob Lowe, ‘Literally!’, ging het gesprek al snel over Katherine Schwarzenegger - de echtgenote van Chris Pratt en dochter van Arnold. “Ze heeft een van de herkenbaarste lachen ooit", merkte Lowe op. Dat kon Pratt alleen maar beamen. “In het begin toen we aan het daten waren, tijdens die eerste dagen, lachte ze zo veel dat ik dacht: ‘Goh, ik ben hier echt goed bezig!’ Maar ze bleef maar lachen. En ik dacht: ‘Oh, oh. Is er iets mis met haar? Er is iets mis. Dit is waarom ze nog single is.' Ik dacht dat ze zoals de Joker was", zei Pratt, die daarmee verwees naar het personage van Joaquin Phoenix in de gelijknamige film uit 2019, die door een medische aandoening ongecontroleerd in lachen uitbarst.

Gelukkig was dat bij Katherine niet het geval. “Blijkt dat ze geen probleem heeft”, verzekerde de acteur. “Ze dacht gewoon echt dat ik grappig was, en dat is eigenlijk heel leuk. Het werkt, want ik probeer mensen altijd aan het lachen te brengen en zij houdt ervan om te lachen. Dat is dus een perfecte match!”

In 2019 stapten Katherine en Chris in het huwelijksbootje. Ondertussen verwachten ze hun eerste kindje samen. Pratt heeft al een zoontje, Jack, met z'n ex-vrouw Anna Faris.

