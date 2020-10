Chris Pratt lost Rubik’s Cube in minder dan een minuut op: “Hier heb ik een jaar lang voor geoefend” GV

12 oktober 2020

17u25

Bron: MailOnline 0 Celebrities Sinds de opnames voor ‘Jurassic World: Dominion’ door het coronavirus met twee weken uitgesteld zijn, heeft acteur Chris Pratt (41) wat extra tijd om handen. Op Instagram deelde hij een video waarin hij een Rubik’s Cube oplost in 55 seconden, zijn persoonlijk record.

Ook al zouden de opnames van de derde ‘Jurassic World’-film nog maar twee weken duren, ze werden recent toch stilgelegd omdat een aantal leden van de filmcrew positief hadden getest op Covid-19. Pratt, een van de hoofdrolspelers in de film, kon in afwachting tot de opnames terug hervat worden zijn 29,5 miljoen volgers vermaken met een video waarin hij een Rubik’s Cube in minder dan een minuut oplost.

Pratt lijkt in de video zelf onder de indruk te zijn van zijn prestatie, maar blijft bescheiden: hij noemt de mensen die een Rubik’s Cube in minder dan tien seconden kunnen oplossen ‘zijn helden’ en zegt nog lang niet in de buurt te zijn van het wereldrecord, dat op vijf seconden staat. Hij moedigt de mensen in quarantaine aan het speeltje een kans te geven tegen de verveling.

LEES OOK:

Crew ‘Jurassic World’ op Malta wordt kleiner na coronabesmettingen