Chris Pratt kijkt uit naar zijn huwelijk met Katherine Schwarzenegger: “We krijgen samen veel kinderen” KD

28 januari 2019

11u00

Bron: ET 0 Celebrities Chris Pratt (39) wil na zijn huwelijk met Katherine Schwarzenegger (29) meteen aan kinderen beginnen. “Heel veel kinderen, liefst”, aldus de acteur. Dat vertelt hij in een interview met Entertainment Tonight.

Tijdens het interview werd de acteur gevraagd naar zijn toekomstplannen eens het huwelijk voltrokken is. “De toekomst? Oh, heel veel kinderen", antwoordde de acteur met groot jolijt. Chris Pratt heeft met Jack al een zoontje van 9 jaar uit zijn vorige relatie met Anna Farris. Het koppel ging in de zomer van 2017 uit elkaar.

Naast de uitbreiding van een gezin, wil Chris ook werken aan zijn manier van leven. “Ik wil minder tijd spenderen aan mijn werk en meer tijd spenderen aan genieten van het leven. Ik wil die man zijn die werkt om te leven, niet degene die leeft om te werken. Ik denk dat ik vooral bezig wil zijn op de boerderij en veel vissen wil vangen. En naar de zonsondergang kijken natuurlijk.”