Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger verwelkomen eerste kindje samen

10 augustus 2020

14u59

Bron: People/ET Online 0 Celebrities Acteur Chris Pratt (41) en z'n echtgenote Katherine Schwarzenegger (30), schrijfster en dochter van, zijn de trotse ouders geworden van een eerste kindje samen. Hoe de baby heet en of het om een jongen of een meisje gaat, is nog niet bekendgemaakt. Pratt heeft al een zoontje Jack (7) uit een vorige relatie.

Leuk nieuws voor Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger. De dochter van actieheld Arnold Schwarzenegger (73) zou naar verluidt vrijdag bevallen zijn van haar eerste kindje met echtgenoot Pratt. Dat bevestigde haar broer, Patrick (27). “Het gaat geweldig met ze", vertelde hij aan de verzamelde paparazzi. “Ik heb een klein cadeautje voor haar gekocht”, klonk het, terwijl hij een pakje met een roze strik toonde. Of het pakje voor z'n zus is of voor de baby is onduidelijk.

Ondertussen is de hele familie Schwarzenegger - papa Arnold, mama Maria Shriver en kinderen Christina en Christopher - al bij het huis van Katherine gezien om het kersverse gezinnetje te feliciteren.

Voor Katherine is het haar eerste kindje, Chris heeft al een zoontje, Jack (7), uit een vorig huwelijk met actrice Anna Faris (43). Het koppel trouwde in juni vorig jaar en kon niet wachten om aan gezinsuitbreiding te beginnen. “Jack gaat een geweldige grote broer zijn,” klonk het in PEOPLE. “Katherine zegt altijd dat hij de liefste jongen is. Ze denkt dat Chris een geweldige vader is. Ze liet zichzelf toe om zo snel verliefd te worden op hem, omdat ze al snel besefte dat hij een echte familieman is. En ze vindt het geweldig om een extra mama te zijn voor Jack. Ze kunnen niet wachten tot hij een broertje of zusje krijgt."

