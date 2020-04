Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger verwachten eerste kindje SDE

Bron: People 0 Celebrities Gezinsuitbreiding ten huize Pratt. Acteur Chris Pratt (40) en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger (30) verwachten namelijk hun eerste kindje samen, meldt People.

Zo'n tien maanden geleden stapten Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger in het huwelijksbootje. Nu verwachten ze samen een baby. Voor Katherine is het haar eerste kindje, Chris heeft al een zoontje, Jack (7), uit een vorig huwelijk met actrice Anna Faris.

Volgens bronnen heeft Katherine er al van in het begin van haar relatie een punt van gemaakt om Jack op z'n gemak te stellen. Zo mocht de kleine jongen mee op date. “In plaats van voornamelijk van romantische dates te genieten, maakte de zoon van Chris van in het begin een groot onderdeel uit van hun datingleven", klinkt het. “Katherine is als een groot kind en ze houdt ervan om samen met Jack activiteiten te doen. En ze vindt het geweldig dat Chris vader is. Door hem met Jack te zien, was ze er al van in het begin zeker van dat hij de ware is.”

Het huwelijk lijkt Chris en Katherine trouwens erg goed te bevallen. Onlangs sprak Katherine nog vol lof over haar echtgenoot. "Het is geweldig om een levenspartner te vinden die je door dik en dun steunt. Hoewel ik me ook altijd gesteund heb gevoeld door mijn ouders, broers en zussen is dit iets heel anders. Nu word ik gesteund door mijn man, mijn echtgenoot, mijn rots in de branding. En dat is waanzinnig mooi."

