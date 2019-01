Chris Pratt en Katerine Schwarzenegger razendsnel verloofd: “Ze mochten anders niet samenwonen vanwege hun geloof” MVO

15 januari 2019

14u06

Bron: Metro 0 Celebrities Slechts maanden na zijn scheiding van Anna Faris is acteur Chris Pratt al opnieuw verloofd. Deze keer stapt hij in het huwelijksbootje met Katherine Schwarzenegger (29), hoewel ze nog maar 7 maanden samen zijn. De snelle verloving komt er volgens insiders vanwege hun geloof.

“Anders mochten ze niet samen gaan wonen”, klinkt het. “Ze zijn allebei erg gelovig. Dat maakt hen net zo’n goede match, want ze begrijpen elkaar op dat gebied. Katherine wilde niet in hetzelfde huis wonen voor er sprake was van trouwplannen. Dat is iets dat men wist over haar. Gezien ze het voorbije weekend druk bezig waren met verhuizen naar één woning, was het slechts een kwestie van tijd voor het nieuws over hun verloving uit zou lekken. Daarom zijn ze zelf zo snel met het nieuws naar buiten gekomen.”

Katherine loopt intussen op straat te pronken met haar gigantische diamanten verlovingsring. De boodschap is duidelijk: ze is verliefd en iedereen mag het weten.

Chris en Katherine zijn beiden fervente bezoekers van de Hillsong Church en de Zoe Church, strenge evangelische kerken die de bijbel vrij letterlijk nemen. Zowel Pratt als Schwarzenegger posten regelmatig berichten over hun geloof op sociale media.