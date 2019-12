Chris Martin vreesde lange tijd dat hij homo was: “Ik was erg homofoob” KD

05 december 2019

09u53

Bron: ANP/Rolling Stone 0 Celebrities Coldplay-zanger Chris Martin (42) maakte zich als tiener vaak zorgen over zijn geaardheid. Hij werd door andere jongeren op school ‘gay’ genoemd en was bang dat ze gelijk hadden. “Ik was erg homofoob”, geeft de zanger nu toe. Chris besefte gelukkig al snel dat er niets mis is met holebi’s. Met zijn eigen geaardheid worstelt hij niet meer. Hij is een overtuigd hetero.

De zanger deed de opvallende onthulling in een interview met Rolling Stone. Chris vertelde dat hij in zijn tijd op de kostschool bang was om te ontdekken dat hij homo zou zijn. Hij zat op school met jongens die hem op een agressieve manier ervan beschuldigden dat dat zo was. "Ik was erg homofoob. Ik dacht: ‘Als ik homo ben, dan ben ik voor altijd de pineut.‘” Die gedachte maakte hem bang, omdat hij door zijn geloof dacht dat het verkeerd zou zijn. "Ik maakte me er echt heel wat zorgen over.”

Na een tijdje realiseerde de jonge Chris zich dat er niets mis is met iemands geaardheid. "Wat maakt het uit als ik homo zou zijn? Veel van mijn helden zijn holebi’s. Het maakt allemaal niet uit.” Chris Martin had uitsluitend relaties met vrouwen. Tot 2015 was hij getrouwd met Gwyneth Paltrow, met wie hij twee kinderen heeft. Inmiddels is hij al een tijdje aan het daten met ‘Fifty Shades of Grey’-actrice Dakota Johnson.