Chris Martin en Dakota Johnson verwachten baby

08 oktober 2018

21u06

Bron: ANP

Het lijkt erop dat Chris Martin en Dakota Johnson een baby krijgen. Het koppel zou dat afgelopen weekeinde hebben onthuld aan vrienden.

Chris en Dakota gaven zondag een feest en volgens de entertainmentsite was het meer dan duidelijk wat ze te vieren hadden. In de tuin stonden bogen met blauwe en roze ballonnen. Later werden de blauwe ballonnen opgelaten, wat erop zou wijzen dat het paar een jongetje verwacht. Op het feest waren verschillende bevriende sterren afgekomen onder wie Sean Penn, Julia Roberts, Melanie Griffith en Don Johnson.

Het babynieuws komt een week nadat Chris' ex-vrouw Gwyneth Paltrow opnieuw in het huwelijksbootje stapte. De frontman van Coldplay was daar niet bij; hij trad op tijdens het Global Citizen Festival in New York waar ook Dakota haar opwachting maakte. De 'Fifty Shades'-actrice verscheen op het podium in zeer ruimvallende kleren en lange jas, wat volgens de Amerikaanse site TMZ ook op een zwangerschap wijst.

Chris en Dakota hebben ruim een jaar een relatie. De zanger heeft al twee kinderen uit zijn huwelijk met Gwyneth: dochter Apple van 14 en zoon Moses van 12.