Chris Martin en Dakota Johnson gingen uit elkaar vanwege kinderwens

17 juni 2019

09u31

Na twee jaar bij elkaar te zijn geweest en ondanks geruchten over een aanstaand huwelijk is het toch mis gegaan tussen Chris Martin en Dakota Johnson en nu is duidelijk geworden waarom. De Coldplay-zanger en zijn vriendin zouden niet op dezelfde golflengte zitten als het gaat om het onderwerp van gezinsuitbreiding.

De twee zouden maandenlang hebben gebekvecht over het wel of niet stichten van een gezin. De 42-jarige rockster die al twee kinderen heeft met actrice Gwyneth Paltrow, zou opnieuw klaar zijn geweest voor een baby, in tegenstelling tot de 29-jarige Dakota.

“Haar acteercarrière is pas net begonnen, dus het laatste waar ze aan denkt is een baby”, zo laat een vriend van het stel weten in de Sunday Express. “Zo jammer dat ze niet meer bij elkaar zijn”, voegt hij eraan toe. “Het was een fantastisch koppel”.