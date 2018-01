Chris Lomme reageert op #metoo: "Lok het niet uit door met je blote tieten rond te lopen" MVO

10u34 1

De Franse actrice Catherine Deneuve zegt in een open brief dat mannen het recht hebben om vrouwen (proberen) lastig te vallen en te flirten. De Vlaamse actrice Chris Lomme treedt haar bij en reageerde vanmorgen heftig op de #metoo-discussie bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. “Ik had vroeger veel succes, want ik was wel een mooi meisje, en als je wordt nagefloten, dan streelt dat natuurlijk je ijdelheid”, zegt Lomme. Ze zegt er wel bij dat vrouwen het niet moeten uitlokken en met hun ‘blote tieten’ moeten rondlopen. “Flirten kan, maar mannen moeten wel hun poten thuis houden”, voegt ze eraan toe. Chris Lomme had zo haar eigen manier om de mannen op afstand te houden: “Ik zei altijd dat ik maagd was.”

Chris Lomme