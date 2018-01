Chris Hemsworth vertelt een leuke anekdote over zoontje: "Hij zou me al kunnen vervangen op de set" DBJ

Chris 'Thor' Hemsworth was te gast bij Jimmy Kimmel om er te praten over zijn nieuwe film '12 Strong'. De 34-jarige Hollywoodster vertelde er ook een grappig verhaal over een van zijn zoontjes. "Hij zou me al kunnen vervangen op de set", glundert Chris. Die tijdens zijn verhaal maar niet van zijn horloge kan blijven.

JK Chris Hemsworth bij Jimmy Kimmel