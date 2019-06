Chris Hemsworth last sabbatjaar in om meer tijd met familie door te brengen SD

04 juni 2019

15u56

Bron: The Daily Telegraph 0 Celebrities Chris Hemsworth (35) heeft laten weten dat hij dit jaar geen nieuwe filmrollen meer zal aannemen. De ‘Avengers’-acteur wil meer tijd doorbrengen met zijn vrouw, Elsa Pataky (42), en hun drie kinderen.

Chris Hemsworth is het laatste jaar erg druk bezig geweest, met onder andere een grote rol in de superheldenfilm ‘Avengers: Endgame’ en ‘Men In Black’, maar de Australische acteur vindt het nu wel welletjes geweest. Hij vertelde aan The Daily Telegraph dat hij meer tijd wil doorbrengen in het Australische Byron Bay, waar zijn familie nu al vijf jaar woont. “Dit jaar zal ik waarschijnlijk geen nieuwe films meer maken. Ik wil gewoon thuis zijn met mijn kinderen”, vertelt hij. “Ze zijn op zo’n belangrijke leeftijd nu. Ze zijn nog steeds jong, maar ze zijn zich wel enorm bewust dat ik meer weg ben dan ooit.”

Samen met vrouw Elsa Pataky heeft Hemsworth drie kinderen: India Rose (7) en tweeling Sasha en Tristan (5). In het verleden liet hij al weten dat het steeds moeilijker is om zijn kinderen achter te laten. Vooral India Rose worstelt erg met zijn vertrek, vertelde hij vorig jaar. “Normaal gezien zegt ze: ‘Ja papa, tot ziens. Cool.’ Maar deze keer riep ze: ‘Papa! Papa! Papa!’ Ze noemt me bijna nooit papa.”