Chris Evans reageert op gelekte naaktfoto: “Het was gênant, maar er zijn ergere dingen” MVO

15 september 2020

18u19

Bron: Metro 4 Celebrities Chris Evans (39) heeft voor het eerst gereageerd nadat hij per ongeluk een naaktfoto van zichzelf postte op het internet. Hij gebruikte de ophef om zijn Amerikaanse volgers op Twitter aan te sporen om in november naar de stembus te gaan. “Nu ik jullie aandacht heb... Ga stemmen op 3 november”, aldus de acteur.

De Captain America-vertolker voegde twee beschaamde emoji’s toe aan zijn tweet, maar weidde verder niet uit over zijn blunder. Dit weekend bracht hij in een Instagram Story het foto-overzicht op zijn telefoon in beeld. Op een van de kiekjes waarvan een kleine voorvertoning te zien was, was duidelijk een geslachtsdeel te zien, vermoedelijk dat van de acteur zelf. Chris had snel door dat hij iets te veel had gedeeld en haalde het filmpje offline, maar screenshots daarvan circuleerden dit weekend volop op sociale media.

“Het was een bewogen weekend”, bekende hij in een lokale talkshow. “Wat ik heb gedaan was gênant, maar er zijn ergere dingen. Het is gebeurd, en het enige wat ik kan doen is dat aanvaarden.”

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! Chris Evans(@ ChrisEvans) link