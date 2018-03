Chris Brown wurgt alweer een vrouw, negen jaar na gewelddadig incident met Rihanna MVO

30 maart 2018

07u43 0 Celebrities Het is negen jaar geleden dat Chris Brown werd aangeklaagd voor het fysieke misbruik van Rihanna, met wie hij destijds een relatie had. Hij sloeg de zangeres een blauw oog, waardoor het geweld binnen hun relatie plots in de media kwam. Deze week werd hij gezien in Miami, met zijn handen om de nek van een andere vrouw geklemd.

Brown had enkele vrienden te gast, waarmee hij in de tuin was gaan zitten. Daar konden fotografen vastleggen hoe hij één van de vrouwen vastgreep bij de keel. Het lijkt ook alsof een andere gast tussenbeiden wil komen.

Hoewel de vrouw in sommige foto's erg gespannen lijkt, beweren zowel de rapper als de vrouw in kwestie dat het enkel om wat geflikflooi onder vrienden ging. Later op de dag werd de vrouw alweer lachend gefotografeerd in zijn gezelschap, wat doet vermoeden dat er inderdaad geen kwaad bloed is ontstaan tussen de twee.

Brown reageerde ondertussen al op Instagram: "Bedankt voor de publiciteit vandaag, maar jullie wéten dat ik niet nog eens die kant op zou gaan. Ik hoef mezelf zelfs niet te verdedigen op dat vlak. Alle mensen die aanwezig waren, waren mijn vrienden. Er is niets verkeerds gebeurd, einde discussie."

