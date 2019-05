Chris Brown stuurt zijn kat naar hoorzitting over verkrachtingszaak KD

28 mei 2019

15u38

Bron: ANP 0 Celebrities Chris Brown (30) is niet komen opdagen voor de hoorzitting in Parijs waar hij oog in oog zou komen te staan met de vrouw die hem begin dit jaar beschuldigde van verkrachting. De advocaat van het slachtoffer vindt de afwezigheid “een schandaal”.

Chris Brown werd half januari opgepakt omdat hij de vrouw in zijn hotelkamer seksueel zou hebben misbruikt. Niet lang daarna werd hij na verhoor weer vrijgelaten, zonder aanklacht. Het slachtoffer bleef echter vasthouden aan haar verhaal waarna Brown werd opgeroepen voor een 'confrontatie' tijdens een hoorzitting.

Advocaat Gloria Allred is niet te spreken over Brown. "Waarom is hij niet komen opdagen? Denkt hij soms dat hij boven de wet staat in Frankrijk? Denkt hij dat het Franse strafrechtsysteem een grap is?", zo vertelde ze volgens AFP aan verslaggevers buiten de rechtbank. Allred, die eerder slachtoffers van seksueel misbruik bijstond, vraagt zich af of Brown soms bang voor haar is.



Eerdere mishandeling

De zanger heeft alle beschuldigingen steeds ontkend. Zijn advocaat en woordvoerder waren volgens AFP niet bereikbaar voor commentaar.

Brown kwam in het verleden vaker met justitie in aanraking. In 2009 mishandelde hij zijn toenmalig vriendin, popzangeres Rihanna. Dat leverde de zanger destijds een taakstraf op. In 2016 werd Brown in Los Angeles gearresteerd omdat hij een vrouw met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Beide arrestaties werden breed uitgemeten in de media. Bij de laatste gaf Brown zich pas na een omsingeling van veertien uur over.