Chris Brown spant lasterzaak aan tegen vrouw die hem beschuldigt van verkrachting TK

24 januari 2019

20u39

Bron: ANP 0 Celebrities De advocaat van Chris Brown in Parijs houdt woord en heeft vandaag een lasterzaak aangespannen tegen de vrouw die beweerde seksueel misbruikt te zijn door de rapper. Brown heeft daarvoor korte tijd vastgezeten.

Het lijkt erop dat de advocaat niet alleen een civiele zaak aanspant, maar gebruik maakt van een wetsartikel dat gaat over schending van de privacy. Op de overtreding van die wet staat een maximumstraf van 1 jaar cel.

De aangifte van laster komt niet als verrassing. De advocaat had gisteren al aangekondigd namens Chris Brown een procedure te beginnen, omdat de artiest in een kwaad daglicht is gezet.

Brown zat uren vast in Parijs nadat een 24-jarige vrouw had beweerd dat hij haar seksueel had misbruikt in zijn hotelkamer. Volgens Brown is hij geen enkel moment alleen geweest met een vrouw. Hij voelt zich volgens een TMZ-bron een gemakkelijk doelwit op basis van zijn verleden. Brown werd in 2009 veroordeeld nadat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna geslaan had.