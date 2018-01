Chris Brown riskeert celstraf voor exotisch huisdier MVO

14u15 0 AP/Instagram Chris Brown en zijn dochtertje met het aapje. Celebrities De Amerikaanse zanger Chris Brown (28) moet zich verantwoorden voor de rechtbank voor het houden van een wild aapje als huisdier. Hij deed het dier, genaamd Fiji, cadeau aan zijn dochtertje maar kreeg nooit een vergunning om haar te houden. De rapper heeft het beestje inmiddels de deur uit moeten doen en riskeert een vervolging, aldus TMZ.

Brown haalde zich de woede van een aantal fans op de hals toen hij onlangs een foto postte op sociale media van zijn driejarig dochtertje Royalty met een baby-kapucijnaapje in haar armen. Op de foto poseert het meisje met het aapje dat gewikkeld is in een deken. Zijn fans noemden het ronduit gevaarlijk voor het meisje en vonden dat het beestje in het wild thuishoort. Chris Brown reageerde dat hij er geen erg in had.

Nadat er bij de Californische overheid al verschillende meldingen waren binnengekomen, werd er een onderzoek geopend. Blijkbaar heeft Brown nooit een vergunning gekregen voor het exotische huisdier, waarop de autoriteiten een huiszoekingsbevel eisten. Chris Brown liet het echter zo ver niet komen en ging het aapje vrijwillig inleveren.

Hij kan vervolgd worden voor het bezit van een wilde aap zonder vergunning, waar maximaal zes maanden gevangenisstraf op staat. Chris’ advocaat, Mark Geragos, liet aan TMZ weten dat hij de aanklacht absurd vindt. Fiji stelt het gelukkig goed.