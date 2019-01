Chris Brown ontkent seksuele betrekkingen met vrouw die hem beschuldigt van verkrachting SD

23 januari 2019

15u45

Bron: Belga 0 Celebrities Chris Brown, die maandag in Parijs werd opgepakt voor verkrachting, ontkent dat hij seksuele relaties heeft gehad met de vrouw die hem beschuldigt. Dat zegt zijn advocaat, Raphael Chiche.

De 29-jarige Amerikaanse zanger Chris Brown werd maandag in Parijs opgepakt voor verkrachting met verzwarende omstandigheden en overtreding van de drugswetgeving. Een 25-jarige vrouw had hem, zijn lijfwacht en een vriend van de zanger ervan beschuldigd dat ze haar in de nacht van 15 op 16 januari verkracht zouden hebben. Brown ontkent de aantijging van verkrachting in alle toonaarden, en zegt dat hij geen seksuele betrekkingen heeft gehad met de vrouw, en dat hij op geen enkel moment met haar alleen in een kamer was. Hij wil haar aanklagen voor smaad.

Ook voor de inbreuk op de drugswet heeft de zanger een goede verklaring. De cannabis die hij in zijn bezit had, werd volgens zijn advocaat voorgeschreven door de Amerikaanse arts van Brown. En de gevonden cocaïne behoorde dan weer toe aan de feestvierders in zijn suite.

Brown en zijn gevolg werden zonder aanklacht vrijgelaten uit de gevangenis en mogen Frankrijk verlaten, maar moeten zich wel beschikbaar houden voor het Parijse gerecht, aangezien het onderzoek nog loopt.