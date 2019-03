Chris Brown nog steeds onder de indruk van Rihanna: “Hij wil van haar zijn vrouw maken” SD

21 maart 2019

16u36

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities De relatie tussen Chris Brown (29) en Rihanna (31) mag dan al jaren verleden tijd zijn, de vlam lijkt nog lang niet gedoofd. Van zijn kant dan. Hij hoopt dat de zangeres ooit zijn vrouw zal worden.

“Hij wordt nog altijd opgewonden van haar na al die jaren", vertelt een bron dicht bij Chris aan HollywoodLife. “Hij vindt dat ze alleen maar mooier is geworden. Hij is nooit gestopt met naar haar te verlangen en hij vindt haar alleen maar aantrekkelijker nu ze niet meer samen zijn.” De twee artiesten waren tussen 2008 en 2009 een koppel, maar beëindigden hun relatie in 2009 nadat Brown zijn vriendin mishandelde. In 2013 kwamen de twee nog even opnieuw samen, maar die reünie was maar een kort leven beschoren.

Toch koestert de ‘Don’t Wake Me Up’-zanger nog altijd hoop dat de twee ooit samen zullen eindigen, vertelt de ingewijde. “Hij is volwassener geworden, gegroeid en veranderd en hij begrijpt niet waarom de relatie niet zou kunnen werken wanneer de tijd juist is. Hij zou haar erg graag tot ‘Mrs. Rihanna Brown’ maken. Tot het zover is, blijft hij genieten van haar sexy foto’s op Instagram en houdt hij altijd een oogje in het zeil.”

Maar het blijft naar verluidt niet bij eenvoudigweg kijken naar foto’s op Instagram. “Chris neemt nog steeds contact op met Rihanna, maar niet zo vaak als vroeger”, vertelt de bron. “Hij schrijft elke paar maanden een privéberichtje, gewoon, om in contact te blijven en om haar te laten weten dat hij aan haar denkt. Chris probeert om geduldig te zijn en zich aan zijn geloof op te trekken: als hun liefde voorbestemd is, wat hij rotsvast gelooft, dan zullen ze op een dag opnieuw samen zijn. Tot dan respecteert hij dat ze ruimte nodig heeft en wacht hij geduldig af.”

Geduld zal hij zeker moeten hebben, want Rihanna is al enkele jaren gelukkig samen met de steenrijke zakenman Hassan Jameel (30). Brown werd het laatst met model Ammika Harris (25) gespot in Parijs, net voor hij van verkrachting werd beschuldigd door een anonieme vrouw. De zanger ontkent de beschuldigingen en diende zelf een klacht wegens laster en eerroof in.