Chris Brown beschuldigd van verkrachting

22 januari 2019

06u32 0 Celebrities Slecht nieuws voor Chris Brown. De Franse politie is een onderzoek gestart naar hem, nadat een 24-jarige vrouw hem heeft beschuldigd van verkrachting. Dit meldt het Franse tijdschrift Closer.

Volgens de vrouw zou Brown haar seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari in zijn hotelkamer, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs.

In het politierapport staat dat de vrouw meeging met Brown naar zijn hotel, het Mandarin Oriental, waar de uiteindelijke verkrachting plaatsvond. De openbare aanklagers zouden de zaak nu onderzoeken, naar aanleiding van de klachten die de vrouw heeft ingediend.

Brown is vaker in het nieuws geweest wegens ontoelaatbaar gedrag jegens vrouwen. Zo gaf hij toe schuldig te zijn geweest aan het slaan van zijn voormalige vriendin Rihanna en zou hij ook een andere vriendin in haar gezicht geslagen hebben.