Chris Brown aangeklaagd door zijn kostuumontwerper TK

10 december 2018

08u50

Bron: ANP 0 Celebrities Slecht nieuws voor Chris Brown: de zanger heeft een aanklacht aan zijn broek van kostuumontwerper Perry L. White, die kleding ontwierp voor zijn laatste tournee ‘Heartbreak On A Full Moon’. Dat meldt The Blast.

Volgens rechtbankdocumenten die The Blast in handen heeft gekregen, moet Brown de ontwerper 10.000 dollar betalen. White beweert dat de zanger hem nooit betaald heeft voor zijn diensten, terwijl dat wel de afspraak was. Dat zou moeten blijken uit de getekende contracten die White in zijn bezit heeft. Brown heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Perry White is geen onbekende in het vak. Zo werkte hij eerder samen met Queen Latifah en Macy Gray en ontwierp hij outfits voor onder andere Prince, Snoop Dogg, Dr Dre, Ice Cube en LL Cool J.