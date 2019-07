Choreografe haalt uit naar Justin Bieber: "Hoe jij vrouwen vernedert, is walgelijk" Redactie

04 juli 2019

00u00 0 Celebrities Nadat hij eerder al de degens kruiste met Taylor Swift (29), heeft Justin Bieber (25) het nu aan de stok met Emma Portner (24, foto), choreografe en de echtgenote van actrice Ellen Page (32).

Portner werkte in het verleden twee keer voor de Canadese zanger en heeft daar nu erg veel spijt van, zegt ze. "Ik betreur dat ik onder jouw naam gewerkt heb", schrijft ze op haar Instagram Stories. "Ik heb jouw universum vormgegeven met mijn naïeve lichaam, mijn creativiteit, mijn tijd en mijn moeite. Twee keer. Jij verdiende er miljoenen aan. Ik kreeg bijna niets. De manier waarop jij vrouwen vernedert, is walgelijk." Maar dat is niet het enige waar Portner zich aan stoort. "Je gaat trouw naar een kerk die de LGBTQ-gemeenschap niet ondersteunt", klinkt het. "Hoe voelt dat? Een lesbische vrouw die jou helpt, voor een schandalig laag bedrag, terwijl je een kerk bezoekt die mijn bestaan ondergraaft?" Daarmee verwijst Portner naar de beruchte Hillsong-kerk, waar heel wat jonge beroemdheden lid van zijn. "Ik hoop echt dat je verder kijkt dan alleen je bijbel", eindigt Portner haar bericht. "Je hebt heel veel macht. Gebruik het om de vernedering van vrouwen te stoppen." (SD)