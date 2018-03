Chippendales vechten nog altijd tegen vooroordelen: "Dit is geen ordinaire stripshow waarin we met onze piemels zwaaien" Hoe valt het succes van de sekssymbolen die al 40 jaar halfnaakt voor volle zalen staan te verklaren? Vivian de Gier

29 maart 2018

14u59

Bron: AD 2 Celebrities Chippendales Justin Rhodes en Joey Peña verklaren het succes van de sekssymbolen die al 40 jaar halfnaakt voor volle zalen staan - en straks ook weer in ons land. "Alle smaken zijn vertegenwoordigd."

Zijn gezicht staat nog op standje slaperig, en hij haalt even zijn hand door zijn 'just-out-of-bed'-haardos, terwijl hij zijn badjas wat strakker vastknoopt. "Sorry, ik ben net wakker," gaapt Joey Peña (34). "Het is een beetje laat geworden gisteravond." Vanaf dinsdag 3 april treden de Chippendales tien keer op in Nederland met hun nieuwe Best Night Ever-tour, later dit jaar komen ze ook naar België. Maar nu zijn ze nog in de VS. Vandaag hebben ze een dag vrij en konden ze uitslapen. We spreken elkaar per Skype.

Voordat Peña vier jaar geleden een Chippendale werd, diende hij in het leger. "Ik sprong uit vliegtuigen en trapte deuren in. Heel serieus allemaal. Omdat ik hoogtevrees heb, vond ik uit vliegtuigen springen niet zo'n prettig onderdeel. Als Chippendale werken geeft me veel plezier. Toen we een tijdje geleden met mijn manager in een casino waren, zei ze dat we allemaal een dollar moesten inleggen. 'Als we een miljoen winnen,' zei ze, 'dan nemen we allemaal ontslag en gaan we alleen nog maar reizen.' Maar ook als ik een miljoen win, blijf ik dit werk doen. Ik kan me geen leukere baan voorstellen. Ik vind het geweldig om op te treden. Het podium is de enige plek in de maatschappij waar je echt jezelf kunt zijn en kunt laten zien, zonder dat je erop wordt veroordeeld. Dat vind ik bevrijdend."

Cowboy

