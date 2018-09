Chinese topactrice met 65 miljoen volgers nu al 3 maanden vermist na beschuldigingen belastingfraude jv

16 september 2018

09u05

Bron: Hollywood Reporter, news.com.au 1 Celebrities Ze heeft 65 miljoen volgers op social media en is de best betaalde Chinese actrice ooit. Maar al drie maanden is niets meer vernomen van Fan Bingbing, de 36-jarige superster die wij vooral kennen van haar rol als Blink in de film ‘X-Men: Days of Future Past’ uit 2014. Ze werd beschuldigd van belastingfraude. Mogelijk houdt de overheid haar daarom vast. Anderen beweren dat ze asiel aanvroeg in de VS.

Hoe kan een wereldberoemde actrice zomaar plots van de aardbol verdwijnen? Die vraag stellen zich miljoenen fans van Fan Bingbing. Alleen al op Instagram heeft ze 3,8 miljoen volgers. Merken waarvan ze het gezicht was, trekken plots hun handen af van haar. En de Chinese overheid weigert informatie over haar te geven. Het is dus gokken wat er met Fan Bingbing gebeurd is sinds begin juli.

In mei was Bingbing nog in Cannes om de film 355 te promoten. Daarin speelt ze aan de zijde van Penelope Cruz, Jessica Chastain en Lupita Nyong'o. Op 24 mei werd er op YouTube een promofilmpje met haar voor De Beers gepost. Haar laatste publieke optreden dateert van 1 juli, toen ze een kinderziekenhuis bezocht. Daarna niks meer.

Haar verdwijning wordt gelinkt aan de beschuldigingen van belastingfraude die de bekende voormalige tv-presentator Cui Yongyuan in mei onrechtstreeks over Fan Bingbing uitte. Volgens de New York Times zou Bingbing een dubbel contract - een zogenaamd vaak gebruikt yin-yang-contract - voor een nieuwe film getekend hebben: een wit exemplaar voor ongeveer 1,3 miljoen euro en een zwart voor ongeveer 6,3 miljoen euro. Dat laatste zou ze dus hebben achtergehouden voor de Chinese fiscus.

De uitlatingen van Yongyuan leidden tot een onderzoek door de Chinese overheid. Die houdt Bingbing mogelijk vast, volgens een staatspublicatie ook voor corruptie en illegale leningen. De Chinese Communistische Partij zou de neergang van Bingbing aanwenden als waarschuwing voor de hele entertainmentindustrie om niet af te wijken van de socialistische principes.

Het blijft allemaal speculatie. Volgens de Hollywood Reporter zou een tabloid in Hongkong gemeld hebben dat Fan Bingbing gezien werd in een immigratiekantoor in Los Angeles. De actrice zou raad gevraagd hebben aan Jackie Chan, die bij haar had aangedrongen asiel aan te vragen in de VS. Niets daarvan kan worden bevestigd. Wél dat Fan Bingbing al drie maanden niet meer gezien is.