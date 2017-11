Cheryl en Liam Payne dromen al van tweede kind én huwelijk KDL

15u08 0 Photo News Celebrities Het mag snel gaan ten huize Cheryl (34) en Liam Payne (24). De zangeres beviel in maart van dit jaar, toen ze nog maar een jaar een koppel vormde met de voormalige One Direction-zanger, van hun eerste kindje Bear, maar de twee dromen nu al van een broertje of zusje voor hun zoontje.

De twee zouden zelfs al heuse verbouwplannen hebben om hun huis groter te maken voor de gezinsuitbreiding, maar het stadsbestuur steekt nu stokken in hun wielen. Zij hebben de plannen een negatief advies gegeven waardoor ze achterstand zullen oplopen. Gelukkig hebben Cheryl en Liam ook andere plannen die ze volledig zelf in handen hebben. De twee willen volgende zomer graag trouwen tijdens een intieme ceremonie in hun tuin. Het huwelijk zou op die manier in schril contrast staan met het huwelijk van Cheryl en haar ex-man Ashley in 2010 dat toen verkocht werd aan een magazine. Voor Cheryl zou het al haar derde huwelijk worden, want in 2014 gaf ze ook al jawoord aan Jean-Bernard Fernandez-Versini. Ze waren op dat moment nog maar drie maanden een koppel.