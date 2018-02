Cheryl drukt geruchten de kop in : "Het gaat goed tussen Liam en mij"

KDL

21 februari 2018

10u34 0 Celebrities De soap rond de relatieproblemen van ex-One Direction-zanger Liam Payne (24) en zijn vriendin Cheryl (34) blijft duren. De zangeres heeft nu voor het eerst gereageerd op de geruchten dat hun relatie aan een zijden draadje hangt.

Zangeres Cheryl heeft alle geruchten over een aanstaande breuk tussen haar en Liam Payne de kop in gedrukt. Bij een bijeenkomst van haar stichting in Newcastle zei ze dinsdag dat er niets aan de hand was. "Het gaat goed met ons", antwoordde ze op de vraag of hoe het met hen ging. Ook Liam verbrak dinsdag het stilzwijgen en reageerde op Instagram op een foto van Cheryl, waarop ze stilstond bij haar liefdadigheidswerk. "Erg trots op jou", schreef de voormalig One Direction-zanger. "Knap hoe je de tijd vindt om dit te doen."

Britse media meldden eerder deze week dat de relatie tussen Cheryl en Liam aan een zijden draadje hing. De 24-jarige Liam zou al met advocaten hebben gesproken over wat een breuk tussen hem en de tien jaar oudere Cheryl voor gevolgen zou hebben. De twee zijn niet getrouwd maar hebben sinds maart vorig jaar wel samen een zoontje.