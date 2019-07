Cheryl Cole over mentale problemen: "Vanbinnen was ik aan het sterven” SD

08 juli 2019

12u47

Bron: Metro UK 0 Celebrities De Britse zangeres Cheryl Cole (36) heeft in het BBC Radio 1-programma ‘Life Hacks' openhartig verteld over haar mentale problemen. Ze gaf toe dat ze al jaren met angststoornissen kampt, maar dat ze na de geboorte van haar zoontje Bear in therapie ging.

In 2002 werd Cheryl wereldberoemd nadat ze de wedstrijd ‘Popstars: The Rivals’ won, en in de meidengroep Girls Aloud terechtkwam. Sindsdien laat de paparazzi haar niet met rust, klinkt het. “Wanneer ik buitenkwam, stond er een muur van paparazzi", vertelt de zangeres. “Ik plakte een glimlach op mijn gezicht, maar binnenin was ik aan het sterven. Ik denk eerlijk gezegd dat het kantje boord was. Ik heb zo lang in stilte geworsteld. Ik praatte er zelfs niet over met vrienden en familie. Ik was erg gesloten.”

Uiteindelijk ging de zangeres wel in therapie, nadat ze beviel van zoontje Bear, die ze samen met Liam Payne kreeg. “Ik ging uiteindelijk een jaar in therapie. Ik heb zo lang geworsteld met angst en in mijn hoofd allerlei dingen gedacht ... Ik wilde niet dat dat gebeurde wanneer ik me probeerde te focussen op de opvoeding van een kind. Mijn verantwoordelijkheden en mijn prioriteiten zijn veranderd en ik moet rust in mijn hoofd hebben om hem het beste te kunnen geven.”