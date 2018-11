Cheryl Cole is haar geloof in de liefde kwijt: “Mijn zoon is nu de man van mijn leven” KD

08 november 2018

13u23

Bron: Table Manners 0 Celebrities Cheryl Cole (35) is haar geloof in de liefde kwijt. “Ik ben niet meer gemotiveerd”, vertelt de zangeres, die eerder dit jaar brak met ‘One Direction’-zanger Liam Payne, in de podcast ‘Table Manners’.

In de podcast zegt ze niet van plan te zijn om ooit nog te daten. “Dat is klaar, het gaat niet meer gebeuren”, klinkt het fel. “Ik weet wat ik wil in het leven, maar als het om de liefde gaat, dan ben ik gewoon niet meer zo gemotiveerd.”

Dat het op liefdesgebied inderdaad niet zo lekker loopt bij Cheryl, blijkt uit haar stukgelopen relaties. Ze huwde en scheidde al twee keer. Eerst met Ashley Cole, aan wie ze haar artiestennaam dankt, en daarna met Jean-Bernard Fernandez-Versini. Met Liam Payne stapte ze niet in het huwelijksbootje, maar kreeg ze wel een zoon, Bear. “Hij is nu de man van mijn leven", zegt de trotse moeder.