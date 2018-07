Cheryl Cole boos: "Mijn moeder heeft niets te maken met onze breuk" TK

03 juli 2018

08u35

Bron: ANP 0 Celebrities Cheryl Cole is pissig over berichten dat haar moeder een grote rol had in haar breuk met Liam Payne. Het stel maakte dit weekend bekend na een relatie van ruim twee jaar uit elkaar te gaan.

Al snel kwamen de geruchten op gang dat de moeder van de zangeres daar iets mee van doen had. De Daily Mail sprak met een insider die vertelde dat Joan Callaghan "onderdeel van de problemen" tussen Cheryl en de voormalig One Direction-zanger was en er een "twee tegen één-situatie" was ontstaan waarbij moeder en dochter het voortdurend samen opnamen tegen Liam.

Cheryl doet die verhalen nu van de hand. "Ik kan jullie verzekeren dat ze hier absoluut niets mee te maken had", zegt ze in een post op Twitter over haar moeder. "Ik ben een volwassen vrouw en in staat mijn eigen leven te leiden." De zangeres zegt dat ze eigenlijk nooit op roddels reageert, maar een uitzondering maakt als haar moeder erbij wordt betrokken. "Ze is een zachtaardige, lieve vrouw die het niet verdient om meegesleurd te worden in iets dat niets met haar te maken heeft.