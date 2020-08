Cher wil als vrijwilliger aan de slag bij Amerikaanse post, maar dat mag niet MVO

Bron: CNN 1 Celebrities In de Verenigde Staten vreest men dat er dit jaar zoveel per post gestemd zal worden voor de presidentsverkiezing, dat de werknemers bij de post het niet bij zullen kunnen houden. Popster Cher zou graag een handje toesteken, maar alle postkantoren weigerden dat.

Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat vele Amerikanen hun stem via de post zullen uitbrengen, dit jaar. Zeker voor het democratische kamp zouden deze stemmen erg belangrijk zijn - vandaar dat president Trump het stemmen per brief probeert te ontmoedigen. Cher, een uitgesproken supporter van democraat Joe Biden, heeft er veel voor over om die stemming per post alsnog in goede banen te zien lopen.

“Zou ik als vrijwilliger bij mijn lokale postkantoor kunnen gaan werken?”, zo voeg Cher zich luidop af. Haar 3,8 miljoen volgers op Twitter dachten eerst dat ze een grapje maakte, maar niets was minder waar. “Nee, ik meen het serieus, zou dat gaan?”

Vervolgens besloot de zangeres om dat uit te zoeken. “Ik belde het postkantoor op en vroeg of ik kon komen helpen. De vrouw die ik aan de lijn had wist het niet zeker en gaf me het nummer van haar baas. Die vertelde me echter dat ze geen vrijwilligers aannemen bij de post. Ze hebben je vingerafdrukken nodig en moeten je volledig natrekken.”

Om die reden nemen postkantoren dus nooit vrijwilligers in dienst, zo bevestigt een woordvoerder van de USPS (U.S. Post Office. Ze zijn echter wél op zoek naar extra personeel dat graag vast in dienst wil treden. “Er zijn nog veel carrièrekansen bij onze dienst. We nemen ook tijdelijke werknemers aan tijdens de drukke seizoenen, bijvoorbeeld wanneer de kerstkaartjes de rondte beginnen doen.” Men is er wel van overtuigd dat ze voldoende bezetting zullen hebben om alle stembrieven tijdig te bezorgen.

