Chelsea Clinton teleurgesteld in Jay-Z: "Beyoncé had wel wat meer enthousiasme verdiend"

30 oktober 2019

13u38

Bron: The Cut 0 Celebrities Chelsea Clinton (39), de voormalige presidentsdochter, heeft in The Cut verteld hoe teleurgesteld ze was in Jay-Z (49) tijdens het bekijken van ‘Homecoming’, de documentaire van diens vrouw Beyoncé (38). De rapper reageerde namelijk niet enthousiast genoeg toen zijn echtgenote hem toonde hoeveel ze was afgevallen, vindt Clinton.

Het is inderdaad een opvallend moment in ‘Homecoming’. Beyoncé is hard aan het werk om gewicht te verliezen na de geboorte van de tweeling Rumi en Sir. Op een bepaald moment past ze een kostuum aan dat ze voor haar zwangerschap droeg, en dat blijkt te passen. “Dit is een serieuze verwezenlijking want ik dacht niet dat ik opnieuw in mijn oud kostuum zou passen", vertelt een opgewonden Beyoncé. “Maar ik zit erin en ik kan bewegen. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik voel me nu zo goed, want ik heb veel opgegeven en hard gewerkt. Wat een verwezenlijking! Ik wil het Jay laten zien.” En dus FaceTimet de zangeres met haar echtgenoot: “Ik pas opnieuw in mijn kostuum, de rits gaat toe!" En hij antwoordt simpelweg: “Prima.”

Chelsea Clinton, dochter van voormalig president Bill en voormalig presidentskandidaat Hillary, was niet onder de indruk van de droge reactie. Dat vertelt ze aan The Cut. “Ik zei: ‘Marc (Mezvinsky, haar echtgenoot, red.), als ik ooit in die situatie zit, dan toon je maar beter wat meer enthousiasme.’ Hij zei niet: ‘Ik ben zo trots op jou. Dat is geweldig’. Dat had elke vrouw volgens mij verdiend, zeker iemand die duidelijk zo hard gewerkt had, met haar lichaam, geest, hart en ziel om haar doel te bereiken.” En haar echtgenoot antwoordde: “Ik heb het genoteerd.”

Maar Chelsea was nog niet klaar. “Ik zei: ‘Ik durf te wedden dat elke vrouw die dit ziet zoiets heeft van: ze verdient wel iets meer enthousiasme.’ En Marc antwoordde: ‘Ik snap het. Kunnen we nu alsjeblieft verder kijken. In de laatste 90 seconden hebben we het hier nu al drie keer over gehad.”