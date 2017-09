Chauffeur Gordon bijna geplet tussen hek en auto: presentator schiet te hulp mvdb

De Nederlandse presentator Gordon is gisteren flink geschrokken toen zijn chauffeur en beveiliger Wouter beklemd raakte tussen een hek en de auto. De presentator moest hem te hulp schieten toen de man platgedrukt werd.

Het ging volgens Gordon mis toen het toegangshek naar zijn huis al dichtging en de auto er nog tussen stond. De chauffeur stond op dat moment naast de auto en probeerde in zijn haast de auto te redden voor enige schade. Het lukte hem echter niet meer om in de auto te klimmen.

"Wouter probeerde de auto snel in z'n vooruit te zetten maar deze ging per ongeluk in z'n achteruit. Hierdoor kwam hij bekneld te zitten tussen het hek en de auto. Hij werd letterlijk platgedrukt door de enorme druk en schreeuwde het uit, een doodskreet die mij nog lang zal bijblijven", vertelt Gordon op Facebook.

"In een reflex ben ik over het hek gesprongen en heb de auto in z'n vooruit gezet", aldus Gordon, die de beelden van zijn reddingsactie online heeft gezet. Volgens hem is Wouter er 'als door een wonder' redelijk goed vanaf gekomen. Hij liep een 'enorme schaafwond' en gebroken schouder op. De gepubliceerde bewakingscamerabeelden hebben wel als datum 26 december 2014.

Voor Gordon was het flink schrikken. "Bij mij kwamen alle traumatische gevoelens weer boven van mijn ongeluk en pas nu ben ik weer ok. Vier het leven mensen!"