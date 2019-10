Charmed-actrice Rose McGowan klaagt Harvey Weinstein aan voor afpersing ADN

23 oktober 2019

22u34

Bron: ANP 0 Celebrities Harvey Weinstein heeft een nieuwe aanklacht aan zijn been. Rose McGowan, die de gevallen filmproducent ook beschuldigt van verkrachting, heeft hem nu ook voor de rechter gesleept vanwege afpersing. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De actrice zei eerder al dat Weinstein en zijn advocaten er alles aan deden zodat zij haar mond zou houden over het vermeende misbruik.

De Charmed-actrice stelt dat ze in 2016 en 2017 al naar buiten wilde treden met haar verhaal, maar dat Weinstein en zijn advocaten daar met behulp van spionnen een stokje voor probeerden te steken.

Volgens Rose, die zegt in 1997 door de producent te zijn verkracht, werden er gesprekken opgenomen om haar in diskrediet te brengen. De actrice klaagt ook de advocaten van Weinstein aan wegens afpersing.





De filmproducent is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. In januari moet hij zich weer melden in de rechtbank in New York voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik.