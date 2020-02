Charmant, grappig en snedig, maar schrijft Brad Pitt zijn speeches wel zelf? SDE

10 februari 2020

11u34

Bron: Vulture 0 Celebrities Brad Pitt (56) heeft er een prima awardseizoen opzitten. Niet alleen wist hij met zijn rol in ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ een Oscar, een Golden Globe, een SAG Award én een BAFTA binnen te rijven, maar hij charmeerde ook vriend en vijand met zijn grappige, charmante en snedige speeches. De vraag is: bedacht hij die zelf? Vulture zocht het uit.

Brad Pitt was serieus op dreef tijdens dit awardseizoen. Nadat hij zijn prijzen in ontvangst had genomen, liet hij de genodigden steevast lachen met zijn originele speeches. Zo grapte hij op de SAG Awards: “Laten we eerlijk zijn: het was een moeilijke rol. Een kerel die high wordt, zijn shirt uittrekt en niet overeenkomt met zijn vrouw. Het was nogal ver van mijn bed.” Daarmee verwees hij naar zijn eigen verslavingsproblematiek én de moeilijke scheiding met Angelina Jolie. Op de Oscars ging hij dan weer de politieke toer op: “The Academy heeft me maar 45 seconden gegeven om mijn speech af te haspelen, maar da’s meer tijd dan de Senaat aan John Bolton heeft gegeven”, waarna hij met tranen in de ogen ook zijn kinderen bedankte: “I adore you.”

En zelfs wanneer hij niet in persoon aanwezig is, zorgen zijn speeches voor hilariteit. Zo las Margot Robbie op de BAFTAs voor: “Hey Groot-Brittannië, ik heb gehoord dat jullie weer single zijn. Join the club”, waarmee Brad verwees naar de Brexit van enkele dagen geleden. Ook met die andere Britse crisis - de ‘Megxit’ - stak hij trouwens de draak. “Ik noem deze prijs Harry, omdat ik heel blij ben om deze mee te kunnen nemen naar de States”, klonk de knipoog naar de koninklijke ‘stap terug’ van Harry en Meghan.

(Lees verder onder de foto.)

Twee redenen

Een welkome afwisseling van de sterren die simpelweg hun lijstje namen aframmelen, maar komen al deze snedige woorden wel écht uit de koker van Brad? De website Vulture vroeg de persverantwoordelijken van de acteur om een antwoord op die vraag, maar zij weigerden te antwoorden. Wie wél antwoordde, zij het anoniem vanwege een geheimhoudingsovereenkomst, was een speechschrijversfirma. Zij bevestigen dat vertegenwoordigers van Pitt hen contacteerden in verband met een mogelijke samenwerking - iets dat wel vaker gebeurt, klinkt het bij een schrijver. “De meest voorkomende reden om een speechschrijver aan te nemen, is kennis van je publiek. Het is weten wat het verschil is tussen de Globes en de BAFTAs. Het is echt uiterst belangrijk om je publiek te kennen. Luiheid is de andere reden.” De schrijver vertelt hoe hij recent schriftelijke opmerkingen maakte voor een genomineerde scenarioschrijver, nadat die “de bal bleef misslaan”. “Het is een netelige kwestie", zegt de schrijver. “Acteurs aanvaarden die ghostwriters gemakkelijker dan anderen.”

Gesprekken

Wanneer speechschrijvers ingehuurd worden door een genomineerde en zijn team, volgen er vaak uitgebreide meetings. Daarin wordt besloten welke boodschap en welke grapjes passen bij het imago van de genomineerde - en dat kan per film veranderen. Zo’n speechschrijver kan trouwens ook iemand uit het vak zijn: naar verluidt werd de in 2016 overleden actrice Carrie Fisher - gekend voor haar humor - vaak ingeschakeld door haar collega’s om een passende speech te verzorgen.

(Lees verder onder de foto.)

Natte droom

Voor Sam Koppelman, directeur van speechschrijversfirma Fenway Strategies, is het klaar en duidelijk: het gebruik van speechschrijvers is wijd verspreid onder film-, tv- en muzieksterren. “Het verbaast me meer als iemand géén speechschrijver gebruikt dan wanneer hij of zij dat wel doet.” En de schrijvers zijn daar niet rouwig om: “Schrijven voor acteurs is echt een natte droom voor speechschrijvers. Want in tegenstelling tot politici, die niet getraind zijn in het onthouden van tekst of de zinnen op een begeesterde en charismatische manier over te brengen, weten acteurs effectief hoe ze dat moeten doen.” Koppelman vermoed dan ook dat Brad Pitt de hulp van een professional inschakelde. Hoewel: “Misschien besloot hij om het gewoon zelf te doen en is hij écht zo goed. Maar als je ontdekt wie die teksten geschreven heeft, laat het me dan weten. Zij zijn echt goed.”

Onzeker

Na de Oscar Awards heeft Brad Pitt uiteindelijk wel gereageerd op het mysterie. De acteur vertelde aan de verzamelde pers: “In het verleden ben ik altijd erg onzeker geweest over speeches: ze maken me zenuwachtig. Dus deze keer dacht ik: als we dit gaan doen, dan ga ik er echt werk van maken en ervoor proberen te zorgen dat ik me comfortabel voel. Dit is het resultaat daarvan." En Brad houdt vol dat het zijn eigen werk is: “Nee, ik schrijf ze sowieso zelf. Ik heb een paar erg grappige vrienden die me met een paar grapjes geholpen hebben, maar nee - het komt recht uit mijn hart. Het draaide voor mij echt om me op mijn gemak voelen tegenover die massa mensen. Ik weet dat het niet echt ethisch klinkt gezien mijn beroep, maar dat is niet echt mijn ding.”