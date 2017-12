Charlyn stuurt haar zus dat ze verloofd is, maar krijgt antwoord van deze Hollywoodster in de plaats TK

06u56

Bron: Today News 0 Facebook Charlyn Willis Celebrities Het eerste dat Charlyn Willis deed nadat ze ten huwelijk werd gevraagd - na het geven van haar ja-woord natuurlijk - was een berichtje sturen naar haar zus. Ze kreeg echter niet het antwoord waar ze op gehoopt had, maar wel eentje dat ze zich eeuwig zal herinneren.

In al haar opwinding typte Charlyn het nummer van haar zus verkeerd in, waardoor ze bij niemand minder dan actrice Sarah Michelle Gellar terechtkwam. De Buffy-ster kon hartelijk lachen met de vergissing en wenste de dame publiekelijk een dikke proficiat toe.

"Dit is Charlyn Willis", klonk het op Facebook. "Ze verloofde zich gisteren en wilde haar zus sms'en, maar contacteerde mij in de plaats. Haar zus antwoordde niet, maar ik wel. Dus laat me je proficiat wensen, Charlyn (ook aan je verloofde wiens naam ik niet ken)"

Charlyn reageerde dolgelukkig. "Dankjewel Sarah! Zijn naam is Dennis!", informeerde ze de ster, die ze daarna prompt uitnodigde voor haar huwelijk. "Als we een datum vastleggen, zal ik jou, Freddie en de kinderen een invitatie sturen." Ze beseft maar al te goed dat de Hollywoodster iets heel speciaals gemaakt heeft van haar verloving. "Er is geen betere manier om een verloving aan te kondigen dan het te laten doen door een celebrity", grapte ze nog. En hopelijk is haar zus intussen ook op de hoogte.